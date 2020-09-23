Almanya'da skandal: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) Türkiye ile AB arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme alan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "nefesinin kesilmesinin" ardından Türkiye ile yeniden dost olacaklarını belirtti. Martin Erdmann, 2 ay öncesine kadar Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütüyordu.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere birçok ülke, Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tehditlere boyun eğmiyor. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin sona ermesinin çözümü, Yunanistan ile Rum Kesimi'ne göre 'Türkiye'ye yaptırım' uygulanması.

"Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye tekrar dostumuz olacak" 2 ay öncesine kadar Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Martin Erdmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme aldı. AB'nin şu ana kadar Türkiye'ye boyun eğdirememesine değinen Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde" isimli makalesinde, "Avrupa, Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak" ifadelerini kullandı.

"Stratejik dikkat"

AB'ye ve NATO üyesi ülkelere çözüm önerisi de sunan Erdmann, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik dikkat, ertesi güne yani Türkiye'nin mevcut liderliğinin gücünün tükendiği güne odaklanılmalı. Bunun için bir tarih yok, ancak bir süredir mevcut sistemin çöküşünün işaretleri var. Çünkü X gününden sonra bile Türkiye, dünyanın en huzursuz bölgelerinden birinde komşumuz, ortağımız ve istikrarın çapası olarak kalacak. Ve Türkiye'deki insanlar, bugün olduğu gibi bu gelecekte de aynı olacak. Bugünün sıcağında Avrupa ile Türkiye arasında uzun vadeli, müreffeh bir işbirliği için umutlarınızı ve özlemlerinizi hayal kırıklığına uğratmamalıyız."