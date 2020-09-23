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Elektrik ve doğalgaz zamları açıklandı: elektrik yüzde 32,3 doğalgaz 34,7

TÜRKİYE İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı. Elektrik yüzde 32.3, doğalgaz yüzde 34.7 zamlandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki 6 aylık ve 1 yıllık fiyat değişim oranlarını açıkladı. Sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Elektriğe 71 kuruş zam gelmiş

Konutlarda, 1 kilovat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

TÜİK elektrik zammı 2020

Doğalgaz fiyat artışı yüzde 34.7 oldu

Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.

tüik doğalgaz zammı

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

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