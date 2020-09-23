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Murat Ülker Aydınlık'ta mı yazıyor!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Linkedin hesabında, okuduğu ve beğendiği "Kast Hoşnutsuzluğumuzun Kökenleri 'isimli kitapla ilgili bir yazı kaleme aldı. Isabel Wilkerson’un yazdığı kitapla ilgili 20 Eylül tarihli yazı, Aydınlık Gazetesi tarafından, sanki kendisi gazete için bir makale yazmış gibi sunuldu.

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Ünlü işadamı Murat Ülker Linkedin'de okuduğu ve beğendiği bazı kitapları paylaşıyor.

20 Eylül tarihinde de yazar Isabel Wilkerson’un Caste the Origin Of Our Discontents (Kast Hoşnutsuzluğumuzun Kökenleri) isimli kitabının tanıtımını yayınlayan Ülker, yazısının son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Wilkerson niye “insanoğlu kaybedecektir” diyor da ABD kaybedecektir demiyor, anlamak güç. Sanırım Wilkerson söz konusu kast sisteminin aynı zamanda dünyayı yönettiğinden emin. Gerçekten öyle mi yoksa ABD’den araştırmacı gazeteci olarak bakınca öyle mi görünüyor? Halbuki bugün çok merkezli dünyamızın ağırlığının süratle Asya’ya kaydığını görüyoruz."

Manşetten kendi yazarı gibi sundu

Wilkerson'ın neden 'ABD kaybedecek' demediğini sorgulayan Ülker'in sözlerini çarpıtan Doğu Perinçek'in gazetesi Aydınlık, bu cümleyi 'ABD kaybediyor Asya yükselişte' şeklinde yorumlayarak manşetine taşıdı. Aydınlık'ın manşetindeki haberde yer alan yazıyı bile anlamadan yayınlaması eleştirilerin hedefi oldu.

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