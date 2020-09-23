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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubunun Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi" denildi.

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