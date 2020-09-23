BIST 1.103
DOLAR 7,71
EURO 8,98
ALTIN 460,43
HABER /  YEREL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkanı ile tatilci arasında trafikte yaşanan tartışma

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilci Çağlar Özbakır'ın korumasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde şikayette bulunduğu CHP'li belediye başkanı Alim Karaca ile arasında yaşanan gerginlik anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Karaca ve korumasının olay yerinden kaçan ancak 200 metre uzaklıkta duran sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülüyor.

Abone ol

MUĞLA Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının bir tatilciyle tartıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; tatilci Çağlar Özbakır'ın otomobilinin yanında duran araçtan Fethiye Belediye Başkanı Karaca ile koruması iniyor. Başkan Karaca ve koruması, araçla ilerleyen Özbakır'ın arkasından bir süre koşuyor. Daha sonra ışıklarda duran Özbakır'ın otomobilinin yanına araçla Karaca ile koruması yanaşıyor. Yine araçtan inen Karaca ve koruması, Özbakır'ın kapısına yaklaşıyor. Yaşanan tartışma, Karaca'nın otomobilin sağ tarafına gitmesi ve korumasıyla kendisinin çevredekilerce sakinleştiği anlar da yer alıyor.

Olayın geçmişi

Kız arkadaşıyla ilçeye otomobille tatile gelen Çağlar Özbakır (30), 30 Ağustos'ta, trafikte Fethiye Belediye Başkanı ve koruması ile tartışmıştı. Özbakır, tartışma üzerine arkasından gelen Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendilerine hakaret ettikleri ve otomobiline zarar verdiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Taksim sapığı için istenen ceza belli oldu
Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde 2 şüpheli tutuklandı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Eylül 2020)
Selahattin Demirtaş'a Ankara Başsavcısı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
Şota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor
Danilo Zanna'nın restoranı var mı Danilo Şef'in restoranı nerede?
Yorumlar