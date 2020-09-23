Yunanistan ve BAE'den Türkiye karşıtı hamle

Doğu Akdeniz, Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere her alanda Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yeni bir hamle geldi. Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dhabi yönetimi, BAE Genelkurmay Başkanı Al Rumaithi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile bir araya gelip Türkiye karşıtı pozlar verdi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Hava Üssü'ne 4 adet F-16 sevk etme kararı almıştı. BAE'ye ait F-16'ların Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarıyla beraber ortak eğitim faaliyeti yürüteceği kaydedilmişti.

Doğu Akdeniz krizinde Atina'dan yanan saf tutan BAE, Türkiye karşıtı adımlarına her alanda atmaya devam ediyor. Abu Dhabi yönetimi, geçtiğimiz günlerde F-16 Blok 60 tipi savaş uçaklarını adaya inerek konuşlandırmıştı.

Yunan ve BAE'li isimler bir araya geldi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, BAE'li mevkidaşı Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi ile Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'nde bir araya geldi.

Yunan komutan ve BAE'li mevkidaşı, askeri düzeyde iş birliğinin daha da ileri taşınması ve geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Her iki isim de Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Yunan basını ziyareti manşetten verdi

Yunanistan basını ise ziyarete sayfalarında geniş yer ayırdı. Ta Nea, BAE'li ismin adaya ziyaretini 'önemli ve büyük bir adım' olarak değerlendirdi. (Haber7)