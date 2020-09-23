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Çanakkale'de gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Yaşar, durumu köy muhtarına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar da jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Göletin altında eski bir mezarlık olabilir

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90’ı boşaltılırken; gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup olmadığı araştırılacak.

Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.

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