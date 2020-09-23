Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde 2 şüpheli tutuklandı

ANKARA Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'nin tutuklanması, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'nun ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. M.D.Ö. ile S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, 'kamu malına zarar verme ve görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Saldırıya ilişkin yeni fotoğraflar

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü. Hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün hastaneye getirilişleri ardından da Ahmet Ö'nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı.

Ayrıca canlandırma odası önünde grubun kalabalıklaşması, polisin barikat kurması ve olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ile diğer bazı kişilerin sağlık çalışanlarının açılmaması için barikat kurdukları kapı ile o bölümün duvarlarını yumrukladığı görüldü.