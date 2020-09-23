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Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlıktaki strateji ve değerlendirme toplantısına ilişkin, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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