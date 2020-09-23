Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7711'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 308.069'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1027 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1027 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;