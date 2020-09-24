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Feci kaza! Sarıyer'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı

SARIYER, Emirgan sahil yolunda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde ki bir otomobile çarparak takla attı.

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Sarıyer, Emirgan Sahil yolu Beşiktaş istikametinde gece saat 01.15 feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJG 238 plakalı otomobili kullanan Gökhan Çınar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çaptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Çınar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Park halindeki aracı zarar gören sürücü Mustafa Öztürk ise "Arkadaş süratli geliyordu, duran arabaya vurdu devrildi. Vurduğu araç benim aracım içinde değildim. Tam araca binmek üzereydik Allah'tan binmedik. Gözümüzün önünde oldu" dedi.

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