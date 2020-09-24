BIST 1.103
DOLAR 7,71
EURO 8,99
ALTIN 457,98
HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

AKDENİZ Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karpuzoğlu, doku ve organ nakli uygulamalarının Türkiye'deki öncülerindendi.

Abone ol

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti.

Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan flaş Kaftancıoğlu sözleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Eylül 2020)
Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın o sözlerine yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de feci olay! Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD duyurdu
Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkanı ile tatilci arasında trafikte yaşanan tartışma
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları listesi hangisi?
Yorumlar