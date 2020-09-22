Hakan Ural eşi kimdir Ezgi Can Ural kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan oyuncu Hakan Ural özel hayatıyla da merak ediliyor. 2 evlilik yapan Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural'ın yaşı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Hakan Ural'ın eşleri kim, Gisella Ural'ın annesi Ezgi Can Ural kaç yaşında?

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Oyuncu ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Hakan Ural'ın hayatı merak konusu oldu. Oyuncu Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural 53 yaşında ve İstanbul doğumlu. İki kez evlilik yapan Hakan Ural'ın ilk eşi Sibel Can oldu. İkinci evliliğini ise Ezgi Can Ural ile 2005 yılında yaptı. 3 çocuğu olan Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Melisa ve Engincan adında 2 çocuğu var. Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında kızı var.

Babası Şarkıcı Selçuk Ural olan Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 17 yaşındayken babasının velayetine geçen Hakan Ural. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

16 yaşındayken podyumlarda boy göstermeye başladı. Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da Amerika'ya gitti. Şarkıcı Sibel Can ile genç yaşta evlendi ve baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yapan Hakan Ural, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri O sattı.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı. 1988 yılında evlendiği Sibel Can’dan 1999 yılında ayrılan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. İlk evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural’ın ikinci evliliğinden ise Gisella adında bir kızı var.

Hakan Ural, iki kere evlendi.

Evlilikleri :

1.eşi: 28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adından iki çocuğu vardır.

2.eşi: 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı vardır.