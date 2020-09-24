Fenerbahçe'nin anlaştığı Samatta İstanbul'da

Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncu, transfer için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Samatta transferini sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklaması bekleniyor.

Samatta kimdir?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu.

16 maça çıktı ve 2 gol attı

Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.