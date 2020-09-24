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Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya "Bütün çabalarını bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler" yanıtını verdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki sorularına yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı tartışması yapmak doğru değil"

Kılıçdaroğlu, açıklamasına şunları kaydetti: Bunu istiyorum ben. Ekrem Bey de başarılı olacak Mansur Bey de başarılı olacak. Onların başarı çıtasını izliyoruz, diğer büyükşehir belediye başkanlarımızın da başarı çıtasını yakından izliyoruz.

Şu aşamada bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmanın doğru olmadığını, tamamen dikkatleri başka alanlara yönlendirmek için bu tartışmaların yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şu anda toplumun gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

"Popülariteleri yüksek"

Kimi kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesinin Kılıçdaroğlu'nun isminden yüksek çıktığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O arkadaşların belirlenmesinde, aday olmasında benim emeğim vardır ve dolayısıyla partilerimizin emeği vardır. Onlar ne kadar başarılı olursa ben o kadar gurur duyarım." dedi.

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