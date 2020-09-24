Koronavirüse karşı ekim önlemleri! Hapis cezası geliyor
Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor bununla birlikte yeni önlemler için kollar sıvandı. Artık kesilecek para cezalarının yanı sıra, karantina kurallarını çiğneyenlere Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranış’ maddesinden 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi sağlanacak.
Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Ankara’nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.
Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin “kamu hizmeti alamaması” gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak
Ayrıca TCK’nın 195 maddesinde düzenlenen, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin” cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.