Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY'ın Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.

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Hatay'da gece saatlerinde mtosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler her yerde aranıyor

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.