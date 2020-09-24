Yağmur Aşık'ın korkunç cinayet planı! Sevgilisiyle birlikte Emre Aşık’ı öldürmek istemiş
Yağmur Aşık’ın boşanma sürecindeki eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için sevgilisiyle birlikte plan yaptığı ortaya çıktı. Yağmur Aşık, cinayet sonrası eşi için mezar yeri bile bakmış.
Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen ve boşanma aşamasında olan eski futbolcu Emre- Yağmur Aşık çifti ile ilgili skandal bir olay yaşandı. Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düştü. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.
Cezaevinde tanışmışlar: Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan Erdi Sungur ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, Erdi Sungur'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtildi. Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği anlatıldı.
"Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok": Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada Yağmur Aşık'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi.
10 milyon para teklif ettikleri belirtildi: Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtildi. Ancak İlyas'ın Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Savcılık, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheliler Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.