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Kılıçdaroğlu'nun önerisine Ahmet Hakan'dan olay yorum: İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kahvehanelerle ilgili yaptığı "Her oyunda yeni deste açılsın" önerisini değerlendirdi. Hakan, "İlahi Kemal Bey! İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız. Ama onda da müsrifliğe kaçtınız." ifadelerini kullandı.

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Hakan, "Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler" başlığıyla yayımlanan yazısında Kemal bey neyi yanlış yaptı? diye sordu ve gündem yaratacak ifadelere imza attı.

"Allah’ım sen bana sabır ver." diye yazan Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Güzel bir öneri... Fakat önü, arkası iyi düşünülmemiş"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi. Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu: “Kahveler açık... Güzel! Ama kâğıt oynamak yasak! Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda sıfır, yeni kâğıt açacaksınız. Bitti. Bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”

Güzel bir öneri... Fakat önü, arkası iyi düşünülmemiş. Şöyle ki:

- Her oyunda gıcır kâğıt açma zorunluluğuna Las Vegas’taki kumarhaneler bile dayanamaz. Gıcır kâğıda bizim kahveci Hüseyin’in ekonomik açıdan dayanma ihtimali sıfırdır.

- Kemal Bey, James Bond’un Casino Royal filmini izledi mi acaba? O filmde bile her oyunda adamlar gıcır kâğıt açmıyorlardı. Niye açmıyorlardı? Tabii ki filmin bütçesini kabartmamak için.

- Ayrıca... Yolu kahvelerden geçen her Türkiye vatandaşı bilir ki... Kâğıt dediğin eski galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin izlerini taşıyacak. Gıcır kâğıtla pis yedili oynayamaz bizim millet.

İlahi Kemal Bey! İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız. Ama onda da müsrifliğe kaçtınız.

"Kemal bey neyi yanlış yaptı?"

Bazıları diyorlar ki: “Kılıçdaroğlu doğru yaptı. Kahveci esnafı mağdur. Oyun olmadığı için kahvelere gelen yok. Kahveci esnafının derdini dile getirdi.” İyi de kardeşim... Bu iş böyle mi yapılır? Salgınla mücadele eleştirisinin en önemli noktasıymış gibi mi dile getirilir bu konu? Salgınla mücadele stratejisini eleştirirken bu konu mu gündeme getirilir?

- Türk Tabipleri Birliği ziyaretinde mi gündeme getirilir bu mevzu? Doktorların arasında dile getirilecek mevzu mudur bu?

- Al yanına kahveci esnafını, “Her oyuna yeni iskambil destesi açılsın” önerisini onlar yapsın. Bu kadarını da biz mi söyleyelim yani?

Allah’ım sen bana sabır ver.

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