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Ertuğrul Özkök'ten Rıdvan Dilmen'e: Kimi Cumhurbaşkanı’na şikayet ediyon

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Türk futbolunda temiz eller operasyonu yapılmalı.' diyen Rıdvan Dilmen'e ''Kimi kolluyon, kimi Cumhurbaşkanı’na şikâyet ediyon...'' sorusunu yöneltti.

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Rıdvan Dilmen, pazartesi gecesi NTV ekranlarında 'Türk futbolunda temiz eller operasyonu yapılmalı. Bunlar FETÖ'cü gitsinler Pensilyanva'da yaşasınlar' diyerek futbol dünyasındaki birçok ismi deşifre etti ve günlerce gündemi meşgul etti.

Fenerbahçe taraftarı olan ve Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de konuyla ilgili düşüncelerini bugünkü köşesinde kaleme aldı ve şu ifadeleri kullandı;

CÜNEYT Özdemir tweet atmış, diyor ki...

“Türkiye’de en büyük lüks nedir?

Futbolla sıfır ilgilenmek.”

Altına da şu notu eklemiş:

“Rıdvan’ın (Dilmen) açıklamalarından hiçbir şey anlamayanlar toplanalım...”

Dün Cüneyt’e “Rıdvan’ı anlamayanlar kulübüne beni de alın” dedim.

Ama arkasından da şunu ekledim.

“Benim gibi futbolla ilgilenen biri de bir şey anlamadı...”

O nedenle bu kulübe ben de gireceğim ama bir şartım var.

Futbol yıllarındaki lakabı “Şeytan”dır, biz de adını “Şeytan’ı anlamayanlar kulübü” yapalım.

Ve hep birlikte şunları soralım:

Rıdvan arkadaş Allah aşkına ne diyon...

Kime diyon...

Kime kızıyon...

Kime kızmıyon...

Kimi kolluyon, kimi Cumhurbaşkanı’na şikâyet ediyon...

Yani Devlet Bey’in deyişiyle...

Şeytan ne demek istemektedir...

Öğrenmek istiyorum, çünkü bu öfke, bu telaş bana hiç normal görünmedi...

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