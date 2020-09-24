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Serdar Aziz, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin maddi talep konusunda çıkmaza girdiği iddia edilen Serdar Aziz'in menajeri konuştu. Menajer, Fenerbahçe kulübünden kendilerine bir bilgi gelmediğini, Serdar'ın daha 2 yıllık sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi olduğunu belirtti.

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Serdar Aziz'in yönetim tarafından yapılan yüzde 25'lik indirim talebine olumsuz yaklaştığı ve ayrılık kararı alındığı iddia edilmişti. Galatasaray’dan ayrılıp Fenerbahçe’ye imza atarken yeteri kadar fedakarlık yaptığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncunun, “O yüzden artık fedakarlık yapmak istemiyorum” diyerek teklifi geri çevirdiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi performans sergileyen futbolcularından biri olan ve bu sezon da iyi bir kamp dönemi geçiren Serdar Aziz ile sarı-lacivertli kulüp arasında "iplerin koptuğu" haberi hakkında flaş bir açıklama geldi.

Menajeri konuştu: Fenerbahçe kulübünden bize hiçbir bilgi gelmedi; dolayısıyla Serdar Aziz için çıkan haberlerin bizim için bir anlamı yok. Serdar Aziz çok iyi bir profesyoneldir ve hem sportif hem de psikolojik olarak her zaman çok dayanıklıdır; bu çıkan haberlerden asla etkilenmez"

"Fenerbahçe'ye hizmet edecek"

Milli futbolcunun menajeri, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve Serdar da teknik ekibin takdiri doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek. Serdar, futbolun olası sürprizleri karşısında her zaman dayanıklıdır. Serdar, dün olduğu gibi bugün de yarın da Fenerbahçe'ye hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Serdar Aziz, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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