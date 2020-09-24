İstanbul'da korkutan görüntü! Tehlike çanları çalıyor

“İnsanların burayı çöplüğe çevirmesine mi yoksa suların çekilmesine mi üzülelim”

Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, “Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul’unda içme suyu havzasının yüzde 10’luk kısmı Sazlıdere Baraj’ından karşılanıyor. Ama şu anki durumda bizi tedirgin ediyor. Ayrıca biz neye üzülelim, insanların burayı çöplüğe çevirmesine mi, yoksa suların çekilmesine mi” dedi.