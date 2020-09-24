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‘Home office’ modeline geçilmesiyle ofis tarzı işyerleri boş kaldı

Koronavirüs salgını emlak sektöründe değişimlere yol açtı. Koronavirüs nedeniyle çoğu şirketlerin evden çalışma modeline geçmesiyle gösterişli ofislere talepler azaldı. Aynı verimliliği evden çalışma modeliyle sağlayan şirketler ise ‘home office’ modelini kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

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Koronavirüs nedeniyle çoğu şirket evden çalışma modeline geçti. Bazı şirketler normalleşmenin başlamasıyla ofislere dönse de birçok şirket uzaktan çalışmaya devam ediyor.

Bazı şirketler ise ‘home office’ çalışma sistemini kalıcı hale getirdi. Bu nedenle artık büyük ofislere ihtiyaç duyulmuyor. Son dönemlerde daha küçük mekanlara taşınan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Böylelikle kira, elektrik, güvenlik gibi masraflarını kısan kurumlar, tasarruf yapmış oluyor. Evden çalışma modeliyle aynı iş verimliliğini sağlayan şirketler bu modeli kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“İş yerleri küçülüyor”

Emlaktaki hareketliğin devam edeceğini belirten Hakan Akdoğan, “Koronavirüsle emlak sektöründe de birçok değişim yaşandı. İnsanların hayatlarındaki tüm değişiklikler gayrimenkul tercihlerini etkilediği için sektördeki hareketlilik hiçbir zaman durmuyor. Artık şirketler evden çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Evden çalışma modeliyle aynı verimliliği sağlayabilen şirketler bu modeli kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Büyük ofislere kira vermektense merkezi semtlerde küçük ofislere taşınarak kira, elektrik, güvenlik gibi birçok masrafı azaltmış oluyorlar. İşyerleri küçülüyor” dedi.

Büyük ofis ve işyerlerine taleplerin azaldığına da değinen Akdoğan, “Gösterişli ofislerde yüksek maliyetle iş yapan şirketler maliyeti azaltarak evden çalışma modeline yöneldi. Aynı verimliliği evden çalışma modeliyle de sağlayacağını anlayan işverenler daha küçük ofisleri tercih ediyor. Bunun sonucunda da emlak sektöründe değişiklikler oldu. Büyük ofislere, gösterişli işyerlerine talepler azaldı. Bu durum ofis tarzı işyerlerinin kiralarında da düşüşlere neden oldu” diye konuştu

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