Deniz Toprak kiminle evli eşi Mehmet Topçuoğlu kimdir?

Küçük yaşlardan beri Türk Halk Müziği'ne ilgi duyduğunu belirten Deniz Toprak'ın hayatı merak konusu oldu. 43 yaşında olan Deniz Toprak aslen Siirtli. Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın kardeşi olan Deniz Toprak, 2011 yılında Mehmet Topçuoğlu ile evlendi.

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Katıldığı programlarda özel hayatı ile merak edilen şarkıcı Deniz Toprak aslen Siirtli ve 43 yaşında.Deniz Toprak, bir dönem TRT ekranlarında sunuculuk yapmıştı. İşte Deniz Toprak hakkında merak edilenler...

Deniz Toprak, 15 Ocak 1977 tarihinde Siirt'de dünyaya geldi. Gençlik yılları doğduğu şehir olan Siirt’te geçen Deniz Toprak, lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Türk halk müziği eğiti aldı ve 1996 tarihinde ilk kez Amatör Müzik çalışmasını yaptı Halk evleri ile Kültür Merkezlerinde konserler veren Deniz Toprak, 2000 yıllarda başta Müslüm Gürses, İlhan Şeşen ve Zara olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. 2007 tarihinde Kayahan'ın da desteğiyle Türkü Molası albümünü çıkardı.

2008 tarihinde Ulus Müzik imzası il Destanlaşan Türküler 5 adındaki albümde yer aldı ve 2 parçayı seslendirdi. Deniz Toprak 2002 yılında Ali Osman Erbaşı ile hayatını birleştirdi. 2012 tarihinde sunuculuk kariyerinde de kendisini denemeye karar veren Deniz Toprak, Trt Müzik adındaki kanalda 13 bölüm kadar Yerel Starlar adındaki programı sundu.