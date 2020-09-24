İzmir'de apseyi iltihap zannetti gırtlak kanseri çıktı çaresiz kadından doktor çağrısı

"Ameliyat ne kadar tehlikeli olursa olsun..."

Günlük yaşantısında zorlandığını söyleyen Kandemir, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Hastalığın her geçen gün daha da ilerlediğini ifade eden Kandemir, "Hayırseverler beni doktora götürdü. Allah onlardan razı olsun. Plastik cerrahi ayarlanacak dendi ama koronavirüsten dolayı ameliyat yapmıyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum. Ben, hangi hastane olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun giderim. Yeter ki beni bu tümörlerden kurtarsınlar. Boğazım şiş, yediklerim yanağımdan akıyor. Ege Üniversitesi'nde ameliyatın olabilir dediler ama koronavirüsten dolayı yapılamadı. Hiçbir şey yiyemiyorum. Sadece sıvı ile beslenmek zorundayım. İki gündür hastalık iyice ilerledi. Sıvı bile yutamayacak duruma geldim. Ağrılarımdan dolayı sabahı ediyorum. Dayanamıyorum. Ameliyat ne kadar tehlikeli olursa olsun, olmak zorundayım. Yoksa tümörler boğazımı kapatacak. Nefes alamayacağım" ifadelerini kullandı.