BIST 1.100
DOLAR 7,71
EURO 8,99
ALTIN 459,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

ÇORUM'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 11 kişi ile 7 pozitif ya da temaslı mevsimlik işçi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Abone ol

Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındI.  Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini kaydeden Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 11 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

"Gözlem altına alındılar"

Kentteki mevsimlik işçilerin de denetlendiğini aktaran Çiftçi, "Ayrıca ilimizde mevsimlik işçi olarak çalışan Kovid-19 pozitif veya temaslısı olan 7 vatandaşımız da izole olacak yeri olmadığı için karantina sürelerini tamamlamak üzere izolasyon yurduna yerleştirilerek gözlem altına alınmıştır. Toplum sağlığımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup, tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere hassasiyetle uyması bu mücadeleyi başarı ile sürdürmemiz açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Lirası yüzde 22 değer kaybetti! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
İyi Parti'de 'aday seçilmeyecekler listesi' gerginliği artıyor
Fenerbahçe yeni golcüsü Samatta'yı KAP'a bildirdi
Trabzon'dan iğrenç haber! 11 yaşındaki kızı kandırıp cinsel istismarda bulundu
Kılıçdaroğlu'nun önerisine Ahmet Hakan'dan olay yorum: İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız
ÖNCEKİ HABERLER
Mikel Arteta: Mesut Özil'in kadroya girmesi çok zor
Kocaeli'de mühendis evinin banyosunda canına kıydı
İstanbul'da dehşet saçtı! Evi basıp kurşun yağdırdı
Alper Erözer kimdir koruma tuttu işin aslı başka çıktı
Rize'de kumar oynanan ev İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın evi çıktı
Baraj dizisinin final kararı sızdı FOX'ta sevişme sahnesi isyanı başladı
Yorumlar