Mikel Arteta: Mesut Özil'in kadroya girmesi çok zor

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, takımının gelişmekte olduğunu ve Alman oyun kurucu Mesut Özil'in kadroya girmekte zorlanacağını söyledi.

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İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Arsenal'de Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Buna karşın Türk asıllı Alman futbolcu, geçen sezonun sonlarına doğru ve yeni sezonun ilk üç maçında şans bulamadı.

Arsenal'de en çok kazanan oyuncu olmasına karşın, kadroya giremeyen Mesut Özil'in durumu menajer Michael Arteta'ya soruldu.

Takımının Leicester City'yi 2-0 yendiği Lig Kupası maçının ardından konuşan Arteta, "Takım gelişiyor ve ulaştıkları seviyeyi görebiliyorsunuz," dedi. "Daha fazla gelişmek ve daha iyi oynamak istiyoruz, bu yüzden bunu sürdürmemiz gerekiyor” diyerek takımını daha güçlü bir hale getirmek istediğini belirtti.

''Sadece Mesut için değil, bazılarının kadroya girmesi çok zor''

Mesut Özil'in durumunun zor olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, "Daha iyi durumda olan oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Her oyun için, en iyi olduğuna inandığımız oyuncuları seçiyoruz ve gördüğünüz gibi değişmeye devam ediyoruz. Sadece Mesut için değil, bazılarının kadroya girmesi çok zor. Her hafta doğru oyuncuları seçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arsenal, Pazartesi günü ligde son şampiyon ve ilk iki maçını kazanan Liverpool ile karşı karşıya gelecek.