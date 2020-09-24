Alper Erözer kimdir koruma tuttu işin aslı başka çıktı

Yerli Justin Bieber olarak bilinen 16 yaşındaki Alper Erözer geçtiğimiz gün bir AVM'de koruması ile görüntülenmiş ve çok konuşulmuştu. Kendisine son model araba alan Alper Erözer hayal ettiğim arabayı aldım ama süremiyorum diyerek yine merak konusu oldu. Peki Alper Erözer kimdir, yaşı kaç, annesi ve babası kimdir?

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Gençlerin yeni idolü olarak gösterilen ve henüz 16 yaşında olmasına rağmen binlerce genç tarafından takip edilen yerli Justin Bieber Alper Erözer Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni koruması ile görüntülenen Alper Erözer arabasıyla da dikkat çekti. Hayal ettiğim arabayı aldım fakat süremiyorum 18 yaşımı bekliyorum diyen Alper Erözer'in hayatı merak edildi.

Nişantaşı turunun ardından sarı renkli Mercedes’ine binen Alper Erözer, “Araba kimin?” sorusuna yanıt verdi: “Konserlerden kazandığım parayla aldım. Ama yaşımdan dolayı ehliyetim yok, kullanamıyorum. Şoförüm var. 18 yaşına girdiğimde kullanacağım. Hayalimdeki arabayı aldım.”

Alper Erözer kimdir: İstanbul’da 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Şu an da öğrenim hayatına İstanbul’da Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir. Tam bir futbol tutkunu da olan Alper Erözer, uzun süre profesyonel olarak futbol eğitimi almıştır.

Çocuk yaşlardan itibaren müzik ve sanat alanına büyük ilgi duyan Alper Erözer, şu ana kadar 4 reklam filminde ve bir markanın katalog çekimlerinde yer almıştır. Reklam çekimlerinin yanı sıra Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘’Komşular ‘’ dizinde ‘’Güçlü’’ karakterini canlandırmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisini interaktif ortamda duyuran Alper Erözer, müzik adamı Suat Aydoğan’ın onu keşfetmesi üzerine şarkıcılık kariyeri adına profesyonel ilk adımını atmıştır. Sözlerini de kendisinin yazdığı “I Think You Love Me Now’’ isimli İngilizce projesini 2017 yılında yayınlayan Erözer, hem Türk hem yurt dışı basınının dikkatini çekmiştir. Gelen olumlu tepkiler üzerine hem İngilizce hem Türkçe şarkılardan oluşan 9 şarkılık ilk albümü olan “Hey World World” adlı ilk albümünü yayınlamıştır.

Albümde yer alan şarkıları çoğunlukla babası Cenk Erözer ile birlikte yazan Alper Erözer, “Enerji” şarkısıyla dikkat çekerek, dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri oldu. Ödül törenlerinde “En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı” “Umut Vadeden Sanatçı” “Yükselen Yıldız” kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

Birçok televizyon programına katılan ve gazetelere röportaj veren Alper Erözer, “Türkiye’nin en genç starı” denildi. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve önemli konser alanlarında sahne alan Erözer, kısa bir aranın ardından; ‘Yaz Geldi’’ adlı teklisini yayınladı. Müzik yazarları tarafından yeni şarkısı ve hamlesi oldukça merak edilen Erözer, Soner Sarıkabadayı ile bir proje için işbirliği yapacağını duyurarak, müzik dünyasında yankı uyandırdı.

2019 yılının ilk aylarında Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan ‘’Tek Bir Yeminle’’ şarkısını yayınladı. Dinleyicilerden tam not alan Erözer, radyolarda en çok çalınan isimlerden biri oldu. Kariyerinde farklı soundlar ve arayışlar içinde olduğunu ifade eden genç yıldız Alper Erözer, hayranlarını şaşırtarak rap bir şarkı olan “Alışırlar” ile dinleyicileri karşıladı.

Müzik çalışmalarına uzun aralar vermeyerek devam etme kararı alan Erözer, 3 Ocak 2020 tarihinde hareketli bir dans şarkısı “Hâla” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. O dönemde Tiktok uygulamasında en çok paylaşım yapılan şarkıların başında geldi.

Hemen ardından kendi stüdyosunda şarkılar üretmeye devam Alper Erözer, art arda “Hayır Olmaz” ve “Burası İlk Basamak” adlı rap & trap sounduyla hazırlanan şarkılarını yayınladı. “Burası İlk Basamak” şarkısına çekilen klip ile büyük beğeni toplayan Erözer’e hayranları tarafından sosyal medyada “Yılın klibi Burası İlk Basamak” yorumları yapıldı.

Yeni projesinde yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı DJ, aranjör İlkay Şencan ile çalışan Alper Erözer’in “Göz Göze” adlı teklisi 11 Eylül 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şu anda düzenli bir şekilde piyano, şan ve dans dersleri alan Alper Erözer, liseyi bitirdikten sonra yurt dışında eğitim alarak müzik kariyerinde ilerlemeyi planlamaktadır.

Alper Erözer’in Aldığı Ödüller :

İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Eğitim Kurumları | En İyi Çıkış Yapan Sanatçı | 2018

II. Datça Altın Badem Ödülleri | Yılın Umut Vadeden Sanatçısı | 2018

Magazinci.com Yılın En İyileri Ödülleri | Yılın Gelecek Vadeden Yorumcusu | 2019

5. Altın 61 Ödülleri | Yılın Yıldızı Parlayan Sanatçısı | 2018

Kelebek Çocuklar Derneği 1. Kelebek Ödülü 2018