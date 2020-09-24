Kocaeli'de mühendis evinin banyosunda canına kıydı
KOCAELİ'de gemi mühendisi Niyazi Ş. (58), uyanıp gittiği evinin banyosunda tabancayla hayatına son verdi.Abone ol
Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Niyazi Ş., sabah uyandıktan sonra banyoya gitti. Silah sesini duyan ailesi, banyoya girdiğinde Niyazi Ş.'yi kanlar içerisinde gördü.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Niyazi Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler olay yerinde incelemede bulunurken, Niyazi Ş.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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