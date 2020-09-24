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Çarkıfelek meyvesi fiyatı kaç para Migros'ta satılıyor mu?

Masterchef Türkiye'yi izleyen birçok seyirci dün akşam bizdeki adıyla çarkıfelek meyvesi nedir araştırması yaptı. Amerika kıtasında yetişen ve 400 çeşidi bulunan çarkıfelek meyvesi nerede satılır ve çarkıfelek meyvesi fiyatı nedir? İşte özellikleri...

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Masterchef Türkiye'yi dün akşam izleyen birçok vatandaş çarkıfelek meyvesini araştırdı. Ana vatanı Amerika kıtası olan çarkıfelek meyvesinin 400 çeşiti vardır. Sahip olduğu kıvam ve jölenin benzeri olmayan çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfındandır. Peki çarkıfelek meyvesi nedir, kaç para satılır ve Migros'larda bulunur mu?

Çarkıfelek meyvesi nedir: Dünya genelinde "Passion Fruit" ismiyle tanınan ve bilimsel adı Passiflora Edulis yani Tutku Meyvesi ya da bizdeki diğer adıyla Çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfındadır.

Asıl yetişme alanı Amerika kıtası olarak bilinir. Söz konusu kıtadan dünya geneline yayaılım göstermiştir ve bilinen 400 çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla Kolombiya, Brezilya, Arjantin benzeri tropik özellikteki ülkelerde bulunmaktadır. Adı geçen bölgelerde Maruçya ya da Gulupa da denilmektedir.

Çarkıfelek meyvesinin sahip olduğu kıvam ve aromanın benzeri bulunmamaktadır. Mor renge sahip kabuk kısmında sulu, jöle formlu ferah bir meyve özü barındırmakta ve çıtır özelliğiyle keyifli şekilde yenilebilen çekirdeklere sahiptir.

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