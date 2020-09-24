Rusya Büyükelçiliği’nden ABD’ye: Mücadele etmekten vazgeçin...
RUSYA'nın ABD Büyükelçiliği, Washington’a Rusya’nın aşısıyla mücadele etmekten vazgeçmesini önerdi. Yapılan açıklamada, 'ABD’lilerin hayatını kurtarın. Rusya’nın aşılarıyla değil, Kovid-19’la mücadele edin' vurgusu yapıldı.Abone ol
Rus Büyükelçilik, Twitter’da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinliğinden şüphe duyduğuna ilişkin açıklamasına yanıt verdi.
Büyükelçiliğin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kovid-19’a karşı aşıların geliştirilmesi ve işbirliğiyle ilgilenen ülkelerle internet üzerinden üst düzey bir konferans düzenlenmesi teklifinin önemsiz gösterilmeye çalışılmaması çağrısı yapıldı.
🔻— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) September 23, 2020
Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online 🔝level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.
Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:
🔻https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa
Açıklamada, “ABD’lilerin hayatını kurtarın. Rusya’nın aşılarıyla değil, Kovid-19’la mücadele edin” ifadeleri kullanıldı.
Putin, 75. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında koronavirüse karşı işbirliği ve aşı geliştirmekle ilgilenen ülkelerle konferans düzenlenmesini teklif etmişti.