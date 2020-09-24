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Rusya Büyükelçiliği’nden ABD’ye: Mücadele etmekten vazgeçin...

RUSYA'nın ABD Büyükelçiliği, Washington’a Rusya’nın aşısıyla mücadele etmekten vazgeçmesini önerdi. Yapılan açıklamada, 'ABD’lilerin hayatını kurtarın. Rusya’nın aşılarıyla değil, Kovid-19’la mücadele edin' vurgusu yapıldı.

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Rus Büyükelçilik, Twitter’da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinliğinden şüphe duyduğuna ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kovid-19’a karşı aşıların geliştirilmesi ve işbirliğiyle ilgilenen ülkelerle internet üzerinden üst düzey bir konferans düzenlenmesi teklifinin önemsiz gösterilmeye çalışılmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “ABD’lilerin hayatını kurtarın. Rusya’nın aşılarıyla değil, Kovid-19’la mücadele edin” ifadeleri kullanıldı.

Putin, 75. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında koronavirüse karşı işbirliği ve aşı geliştirmekle ilgilenen ülkelerle konferans düzenlenmesini teklif etmişti.

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