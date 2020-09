Rusya Büyükelçiliği’nden ABD’ye: Mücadele etmekten vazgeçin...

Rus Büyükelçilik, Twitter’da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinliğinden şüphe duyduğuna ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kovid-19’a karşı aşıların geliştirilmesi ve işbirliğiyle ilgilenen ülkelerle internet üzerinden üst düzey bir konferans düzenlenmesi teklifinin önemsiz gösterilmeye çalışılmaması çağrısı yapıldı.

🔻

Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online 🔝level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.

Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:

🔻https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa