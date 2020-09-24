Galatasaray Beşiktaş ve Alanyaspor Avrupa'da tur peşinde

Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor tek maç üzerinden oynanacak mücadelelerde rakiplerini geçtiği takdirde adını play-off’a yazdıracak.

Abone ol

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş, bu akşam tur için sahaya çıkacaklar. Takımlarımızın alacakları galibiyet ülke puanı açısından büyük önem taşıyor.

Williem II veya Rangers

Ön elemeye erken başlayan ve Neftçi Bakü’yü 3-1 ile geçen bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Türk Telekom’da Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Fatih Terim yönetimindeki Aslanlar, rakibini geçmesi hâlinde Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak.

Spor Smart kanalından yayınlanacak

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şu sekilde:

Fatih - Omar, Donk, Marcao, Linnes - Taylan, Belhanda - Ömer, Emre, Babel - Diagne

Mura veya PSV

Geçtiğimiz sezonu beşinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk defa Avrupa kupası vizesi alan Aytemiz Alanyaspor ise Norveç deplasmanında olacak. Yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, play- off turuna kalması halinde saha avantajına sahip olacak. Aytemiz Alanyaspor, gruplar öncesindeki son turda Slovenya temsilcisi Mura veya Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven’dan biriyle karşılaşacak.

TRTSpor'dan yayınlanacak

Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRTSpor'dan yayınlanacak.

Milan ya da Glimt

Süper Lig’i ikinci bitiren Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK’a elenen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi misafir edecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak sonra negatife dönen Sergen Yalçın’dan mahrum olarak maça çıkacak temsilcimiz rakibini geçtiği takdirde play-off turunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul'da karşılaşacak.

Yayıncı kuruluş henüz belli olmadı

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak. Beşiktaş - Rio Ave maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Maç saatine kadar netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu sekilde:

Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala - Dorukhan - Hasic, Oğuzhan, Mensah, Boyd - Larin