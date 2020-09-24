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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-1 Operasyonu 'nun değerlendirdiği anın görüntülerini paylaştı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

Bakan Soylu: Operasyonu değerlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak’ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz" dedi.

Paylaşılan fotoğraflarda, Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin bilgi aldığı görüldü.

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