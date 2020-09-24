Bakan Albayrak duyurdu: Eylül'de yüzde 74,6 seviyesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranının yüzde 74,6 seviyesine çıktığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu. "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!" diyen Albayrak, yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını belirtti.

"Eylül'de 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı"

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.