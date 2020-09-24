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Trabzon'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk 10'uncu kattan düştü

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, 10’uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Atahan Uzunca (3), ağır yaralı götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Trabzon'da İbrahim- Funda Uzunca çiftinin çocukları Atahan, iddiaya göre 10’uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Atahan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Atahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Atahan Uzunca'nın düştüğü yerde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

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