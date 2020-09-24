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Yumruklar öne çıktı Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun babasını kanlar içinde bıraktı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da Mehmet A. (39), parktaki çimlere bastığı için 13 yaşındaki çocukla tartışarak bisikletine zarar verdi. Oğlunun haberiyle bölgeye gelen baba ile Mehmet A. arasında yumruklu kavga çıktı. Mehmet A., babayı da döverek kanlar içinde bıraktı. 2 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., parkta çimlere bastığı gerekçesiyle tanımadığı Furkan T.’ye sinirlendi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Mehmet A., Furkan T.’nin bisikletine zarar verdi.

Furkan T., eve giderek durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka gelen baba Sadrettin T. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet A., Sadrettin T.’yi yumrukladı. Aldığı darbelerle yaralanan Sadrettin T., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ve Sadrettin T. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kanlar içindeki baba böyle uzaklaştı

Öte yandan Mehmet A. ile Sadrettin T.’nin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet A.’nın Sadrettin T.’ye defalarca yumruk attığı, kıyafeti kanlanan Sadrettin T.’nin olay yerinden yürüyerek, uzaklaştığı görülüyor.

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