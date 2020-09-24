Samsun'da kış sezonuna hazırlanan Dursun dededen 'Çin malı' uyarısı

"Biz bundan sonra ölmeyi düşünürüz"

Çalışmayı çok seven Dursun dede, “Çalışırsan devlete de yararsın, kendine de komşuna da yararsın. Her yere lazım olan çalışmaktır. Çalışan adam anne babaya muhtaç olmaz. Çalışan adam kendine de bakar, devlete de millete de yarar. Benden başka yapan yok. Çetin bir iştir kolay değil. Bu parçaları dizmek, bulmak, yapmak, yakıştırmak; eskiyi tamir etmek zor olduğu için bu zorluğa kimse gelmez. Biz eskiden çalışmaya tamir yapmaya alıştık. Biz bundan sonra ölmeyi düşünürüz. Biz de sıradayız. Akşam mı ölürüz sabah mı belli değil. Ama iş başında ölmek daha hayırlıdır” dedi.