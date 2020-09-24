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Fehmi Koru isyan etti televizyon ekranını nasıl çatlatmış olabilirim?

İnternet alışverişinden mağdur olanlar kervanına Fehmi Koru da katıldı. Satın aldığı televizyonun ekranı çatlak çıkan Koru, yaşadığı mağduriyeti köşesinde paylaştı.

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Fehmi Koru dertli mi dertli. Kendisine hediye edilen televizyon adeta kabusu oldu. Alışveriş sitesi Hepsiburada'dan alınan LG marka televizyonun ekranı çatlak çıktı. Sorunun düzeltilmesi için harekete geçen Koru, sonucunu alamadığı mücadeleyi bugünkü yazısında kaleme aldı. 

Aynı televizyonu gönderdiler

Koru, kurulum için eve gelen LG servisi yetkililerinin ekranın çatlak olduğunu tescillemesine rağmen hem satıcının hem de alışveriş sitesinin aynı televizyonu kendisine iade ettiğini yazdı.

Koru, firmanın sahibi Aydın Doğan’ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'a haberi ulaştırmasına rağmen bir şeyin değişmediğine dikkat çekti.

Koru, "Kutudaki cihaz nasıl çatlamış olabilir?" diye sorduktan sonra "Çatlak cihaz satıcı firmaya LG tarafından öyle gönderilmiş olabilir… Ekran firma içindeki taşımalar sırasında çatlamış da olabilir… Kutuyu eve kadar getiren kargo şirketi tarafından da ekranın çatlamasına sebep olunduğu düşünülebilir…" diye yanıt verdi.

Aldatılma hissi

Televizyon kutusunu hiç ellemediği halde faturanın kendisine kesilmesine isyan eden yazar, "En kötüsü ne biliyor musunuz? Aldatılma hissi… Yalnızca bende değil, bütün aile bireylerimde de var o his; ben olanı anlattıkça aynı hissin yakın ve uzak çevreme de yayıldığını görüyorum.  İnternet alışverişlerinizde dikkatli olun derim." ifadelerine yer verdi.

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