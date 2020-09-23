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İstanbul'da yeni dönem! HES kodu olmayan giremeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

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Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni normal dönemde corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu bugün itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi. İstanbul'da kamu kurumlarına girmek isteyenler artık HES kodu ile giriş yapacak.


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