Yoğun bakımdaki Başkan Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılmanın etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Başkan Böcek'in sağlık durumu, stabil olarak devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: