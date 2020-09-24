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İstanbul'da eşini ormanda öldüren kişi bir erkeği de eşinin önünde katletti

İSTANBUL Hadımköy Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Eşini vuran kişi hemen ardından gidip bir kişiyi daha öldürdü.

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Çifte cinayet Arnavutköy'de yaşanadı. Edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda eşi Elif Y.'yi silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Y. daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı.

Ev halkı tarafından kim olduğunun sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı. 

Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü belirledi.

Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi. Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Ersin Y.'nin gözaltındaki işlemleri devam ederken, polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. 

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