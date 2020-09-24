Denizli'de otostopçu kadınlar engelli adama kabusu yaşattı

DENİZLİ'de otostop çeken kadınları arabasına alan engelli F.U., araca binen 3 kadın tarafından gasp edildi. Polis ekipleri, gelen şikayetle 'Avcı Kapanı' operasyonunu başlattı. Suç kayıtları kabarık olan kadınlarla birlikte 6 kişi Konya'da yakalandı. Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslar tutuklandı.

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Olay, 21 Eylül Pazartesi günü, Serinhisar- Denizli karayolu, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bedensel engelli F.U., otostop yapan Sedef Y.'yi (20) almak için otomobilin durdurdu. Bu sırada ağaçlık alandan çıkan Duygu S. (36) ve Sibel Ö. (31) de araca bindi. Kadınlar otomobilde dövdükleri F.U.'nun cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. 3 kadın kendilerini bekleyen başka bir otomobile binerek, kaçtı. F.U.'nun ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Serinhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. İlçede ve yol güzergahındaki 26 kamera, 12 saat boyunca izlenerek şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edildi.

'Avcı Kapanı' isimli operasyonla yakalandılar

Aracın, Konya'nın Akşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, 'Avcı Kapanı' ismi verilen operasyonla, dün otomobili durdurup, şüpheliler Sedef Y., Sibel Ö., Duygu S., Ali Ç. (31), Elem Z. (44) ve Engin Z.'yi (32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Duygu S.'nin jandarmada benzer suçlardan 25 kaydı bulunduğu, 4 kez cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu ve 10 defa cezaevinden firar ettiği belirtildi. Diğer şüphelilerden Elem Z.'nin 10, Engin Z.'nin de 29 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Biri 'vallahi öldürürüm' dedi, diğeri şişe fırlattı

Denizli'ye getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından aynı gün Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye girişleri sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yüzlerini baş örtüsüyle kapatan bir kadın şüpheli, "Niye çekiyorsunuz, vallahi öldürürüm" derken bir diğeri ise elindeki su şişesini gazetecilere fırlattı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.