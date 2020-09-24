BIST 1.104
DOLAR 7,69
EURO 8,95
ALTIN 458,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Denizli'de otostopçu kadınlar engelli adama kabusu yaşattı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de otostop çeken kadınları arabasına alan engelli F.U., araca binen 3 kadın tarafından gasp edildi. Polis ekipleri, gelen şikayetle 'Avcı Kapanı' operasyonunu başlattı. Suç kayıtları kabarık olan kadınlarla birlikte 6 kişi Konya'da yakalandı. Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslar tutuklandı.

Abone ol

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü, Serinhisar- Denizli karayolu, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bedensel engelli F.U., otostop yapan Sedef Y.'yi (20) almak için otomobilin durdurdu. Bu sırada ağaçlık alandan çıkan Duygu S. (36) ve Sibel Ö. (31) de araca bindi. Kadınlar otomobilde dövdükleri F.U.'nun cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. 3 kadın kendilerini bekleyen başka bir otomobile binerek, kaçtı. F.U.'nun ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Serinhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. İlçede ve yol güzergahındaki 26 kamera, 12 saat boyunca izlenerek şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edildi.

'Avcı Kapanı' isimli operasyonla yakalandılar

Aracın, Konya'nın Akşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, 'Avcı Kapanı' ismi verilen operasyonla, dün otomobili durdurup, şüpheliler Sedef Y., Sibel Ö., Duygu S., Ali Ç. (31), Elem Z. (44) ve Engin Z.'yi (32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Duygu S.'nin jandarmada benzer suçlardan 25 kaydı bulunduğu, 4 kez cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu ve 10 defa cezaevinden firar ettiği belirtildi. Diğer şüphelilerden Elem Z.'nin 10, Engin Z.'nin de 29 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Biri 'vallahi öldürürüm' dedi, diğeri şişe fırlattı

Denizli'ye getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından aynı gün Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye girişleri sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yüzlerini baş örtüsüyle kapatan bir kadın şüpheli, "Niye çekiyorsunuz, vallahi öldürürüm" derken bir diğeri ise elindeki su şişesini gazetecilere fırlattı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kahvehane okula dönüştü Bursalı muhtar sınırsız interneti akıl etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Özkök'ü mest eden kare: Erdoğan, Türkiye'yi dünyaya kabul ettirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bombalar! Çipli kimlik, İHA ve Cübbeli açıklaması
Süleyman Soylu Zühtü Aslan'a : Aldığı isimleri FETÖ'den ben ihraç ettim
Bakan Albayrak duyurdu: Eylül'de yüzde 74,6 seviyesine çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı
Türk Lirası yüzde 22 değer kaybetti! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Tezcan hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
'Kovanda arı var aramayın' dedi! Samsun'da polisin buldukları şaşırttı
Valilik duyurdu! Bursa'da 'HES kodu' şartına erteleme
Fehmi Koru isyan etti televizyon ekranını nasıl çatlatmış olabilirim?
Onur Şan eşi Büşra Aköz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar 1 yorum