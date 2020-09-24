Kahvehane okula dönüştü Bursalı muhtar sınırsız interneti akıl etti

Köydeki kahvehane ve muhtarlık merkezi eğitim için tahsis edildi

Köye sınırsız internet alıp bun"u herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, "Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz" dedi.