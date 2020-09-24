Kahvehane okula dönüştü Bursalı muhtar sınırsız interneti akıl etti
BURSALI İdris Aydın, muhtarı olduğu köye sınırsız internet bağlattı. Evinde internete erişemeyen öğrenciler için kahvehane ve muhtarlık tahsis edildi. EBA destek noktası yazılı pankart asılan kahvehanede, öğrencilere uzaktan eğitim imkanı sağlayan muhtar takdir topladı.
Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı. İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanmaya başladı. Bu hizmetten sadece Gököz'de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor.
Köydeki 11 noktadan WİFİ imkanı : Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü'ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor.
Köydeki kahvehane ve muhtarlık merkezi eğitim için tahsis edildi
Köye sınırsız internet alıp bun"u herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, "Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz" dedi.
"Muhtarımız sağ olsun"
Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, "Muhtarımız sağ olsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.