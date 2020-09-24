Mevlit kandili ne zaman 2020 Diyanet dini günler takvimi

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre birçok vatandaş yaklaşmakta olan Mevlit kandili ne zaman araştırması yapıyor. Fazileti ve rahmeti bol olan Mevlid kandili 2020 yılında 28 Ekim çarşamba günü idrak edilecek. Peki Mevlid kandilinde ne oldu, nasıl ibadet edilir?

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Birçok vatandaş Mevlid Kandili ne zaman araştırması yapmaya başladı. Hz. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili doğum anlamına geliyor. Peki mevlid kandilinde neler yapılır, faziletleri neler?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Diyanetin açıkladığı takvimde Mevlid kandili tarihi yer alıyor.

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî’ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

Mevlid kandili ne zaman: Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.