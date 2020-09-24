Acun Ilıcalı açıkladı! Netflix'e rakip platformunun adı bakın ne olacak
Netflix'e rakip olmak için yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı platformunun ismini açıkladı.
Netflix'in uygunsuz içerikler ile gündemde yerini almasının akabinde faaliyete geçen Acun Ilıcalı kurmayı planladığı platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil gerekli kuruluşlara başvuruları yapmıştı. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olacak platformuyla ilgili yeni detaylar belli olmaya başladı.
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Yeni platformda yarışma programlarının ağırlıkta olacağını öğrenildi. Ayrıca orijinal yapım dizi ve filmlerde olacak.
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Acun Ilıcalı, konsept olarak Netflix ve BluTV'ye rakip olacak platformunun ismini açıkladı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesinin adının "Exxen" olacağını duyurdu.
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