Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Gelmekten bıktım bu mahkemeyi de bitirelim

Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un polis memurlarını yaralaması ile ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü. Söz verilen katil Arduç "Gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim." dedi.

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Söz verilen sanık Arduç, "7,5 aydır mahkeme devam ediyor. Gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim." dedi.

Mahkeme heyeti, Ceren Özdemir ile ilgili davanın bittiğini, polislerin yaralanmasıyla ilgili davanın ise devam ettiğini hatırlattı.

Mahkeme heyeti, polis memuru Zeki Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun alınacağı süreyi dikkate alarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Heyet, duruşmanın 19 Ocak'a ertelenmesini kararlaştırdı.