BIST 1.115
DOLAR 7,63
EURO 8,89
ALTIN 455,09
HABER /  DÜNYA
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Reuters'e konuşan AB'li yetkililerden 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

Reuters'e konuşan AB'li yetkililer, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de devam eden kriz için Yunanistan'la görüşmeyi kabul etmesiyle beraber 'Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimalinin' azaldığını söyledi.

Abone ol

AB, Atina'yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara'ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için mutabakat yok" ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesi

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Antalya Limanı'na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtildi. Konuya ilişkin konuşan başka bir diplomat da Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesinin, zaman kazanmak açısından önemli olduğu söyledi.

AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti.

Üçlü zirve

İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen üçlü video konferans görüşme sonrası, uzun süredir devam eden Doğu Akdeniz gerginliği azaltmış, 2016 yılından beri durmuş olan kıta sahanlığı sınırlarıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatması konusunda anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Belarus anlaşmazlığı

Ancak söz konusu bu gelişme, Yunanistan'ın desteğini de arkasına alan Kıbrıs'ın Türkiye'ye yönelik tavrı nedeniyle AB'nin Belarus konusundaki tavrında daha büyük bir belirsizliğe neden oldu. Kıbrıs, AB içinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sınırlayacak bir karar alınmadığı sürece, Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını da desteklememe konusunda ısrar ediyor, Minsk’e yönelik AB yaptırımlarını bloke ediyor.

AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor.

AB, hileli olduğunu iddia ettiği 9 Ağustos Belarus seçimleri nedeniyle 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulamaya çalışıyor.

Kıbrıslı diplomat: Elimizdeki tek silah bu

Güney Kıbrıslı diplomat, AB'nin kendilerine Belarus kararını bloke etmekten başka bir çıkış yolu bırakmadığını belirterek, "Korkarım ki durum böyle devam ettiği sürece, Belarus konusunda ısrar edeceğiz. Elimizdeki tek silah bu" dedi.

"Türkler zekice bir oyun oynuyor"

"Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar" diyen Kıbrıslı diplomat, "Kenara itilmiş gibi görünüyoruz" değerlendirmesi yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakanlık koronavirüs vakaları bölge bölge açıkladı! İstanbul'a fark atan yer bakın neresi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Yunanistan'la diplomasi' açıklaması
İstanbul'da eşini ormanda öldüren kişi bir erkeği de eşinin önünde katletti
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den çağrı: 15 gün daha sabredin
Ertuğrul Özkök'ü mest eden kare: Erdoğan, Türkiye'yi dünyaya kabul ettirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bombalar! Çipli kimlik, İHA ve Cübbeli açıklaması
Süleyman Soylu Zühtü Aslan'a : Aldığı isimleri FETÖ'den ben ihraç ettim
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 örgüt mensubu teslim oldu
Chelsea kalesi artık ona emanet: Edouard Mendy
Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada 20 aylık bebeği balkondan düştü
Rusya'dan iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan eden Bulgaristan'a tepki
Nur Viral'ın kızının babası kimdir Nur Viral kiminle evliydi?
Çarkıfelek meyvesi fiyatı kaç para Migros'ta satılıyor mu?
Yorumlar 1 yorum