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İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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28 yıldır bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 163’e yükseldi" denildi.

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