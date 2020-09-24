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Mersin'de hırsızı üzerindeki o detay yakalattı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de yardım için para istediği 63 yaşındaki adamı cüzdanını çıkarttığı esnada gasp eden şahıs yakalandı. 300'den fazla incelenen güvenlik kameralarında farklı kıyafeti bulunan hırsızı başındaki şapkası ele verdi.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fesih Kayabalı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A.'nın yanına gelen yabancı uyruklu A.R., parasının olmadığı yalanını söyleyerek, yardım istedi. A.R., daha sonra H.A.'nın para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbederek, kaçtı. H.A. ise hemen karakola giderek, şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca olay yeri ve çevresindeki 300'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kaçış yönünü kameralardan takip eden ekipler, A.R.'nin en son olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi 5116 Sokak'ta kaybolduğunu belirledi.

Binaya girip çıkanlar fiziki takip edilirken...

Bunun üzerine araştırmalarını sokağa yoğunlaştıran ekipler, A.R.'nin apartmana girdiğini tespit etti. Binaya girip çıkanları fiziki olarak takip eden ekipler, A.R.'yi şapkasından teşhis ederek, yakalayıp, gözaltına aldı. A.R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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