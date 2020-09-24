İstanbul'da akılalmaz olay! Botoks yaptırdı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.