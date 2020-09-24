İstanbul'da akılalmaz olay! Botoks yaptırdı hayatını kaybetti
İSTANBUL'da yaşayan Kübra Boyraz yürüyerek botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.
Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri, Boyraz'ın telefonunda yapılan yazışmaları inceledi. Yazışmalarda Beylikdüzü'nün Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin personeliyle botoks hakkındaki mesajların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güzellik merkezine giden polis ekipleri, kayıt defterini incelediklerinde Kübra Boyraz'ın, 7 Temmuz'da dudak, 19 Eylül'de kalça botoksu yaptırdığını belirledi.